الآلية الافريقية لمراجعة النظراء تشيد بتقرير السودان

قال وزير الخارجية ابراهيم غندور ان قمة الالية الافريقية لمراجعة النظرا التي عقدت السبت اشادت بتقرير الادا في السودان الذي قدمه الرئيس البشير.

واضاف غندور ان التقرير حظي باعادة كبيرة من القادة الافارقة الذين شاركوا في القمة وكذلك من الفنيين المعنيين باعداد تلك التقارير.

وكان الرئيس البشير قد قدم تقرير الاداء في السودان امام قمة الالية الافريقية لمراجعة النظراء التي عقدت علي هامش القمة الافريقية.

والمعروف ان الالية الافريقية تستمع كل فترة لتقرير وطني من احدي الدول حيث تتم مناقشة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية السياسية والتفاصيل والتطورات الحادثة في نظام الحكم والبنات التحتية وغيرها.