الآلية الثلاثية توصي بالتنسيق لخروج قوات “يوناميد”

أوصى الاجتماع رقم 25 للآلية الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن “يوناميد”، بمواصلة تنفيذ استراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة بالتنسيق مع الأطراف الثلاثة، وأكد تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور.

وشدّد البيان الختامي للاجتماع، الذي عقد يوم الأحد، على أهمية التعاون في تنفيذ تفويض “يوناميد”، وأشار إلى تسهيل الحكومة لعمل البعثة وتعاونها لتحقيق انسحاب سلس من المواقع التي شملتها المرحلة الأولى، لإعادة الانتشار واستمرار التعاون في المرحلة الثانية التي تنتهي في يونيو المقبل.

وترأس الجانب السوداني في الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، السفير عمر صديق، بينما ترأس جانب الاتحاد الأفريقي، مفوض الأمن والسلم، إسماعيل شرقي، ومن جانب الأمم المتحدة، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.

وفي ذات المنحى قدم مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، خلال لقائهما بوزير الخارجية، إبراهيم غندور، تنويراً حول مهمتهما ‏المتعلقة باجتماع الآلية الثلاثية في الخرطوم، إلى جانب الوقوف على أعمال فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة وتقييم إعادة انتشارها، الذي يجري في مرحلته الثانية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2363 ومخرجات مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في اجتماعه رقم 691 بتاريخ 12 يونيو الماضي.

وعبر المسؤولان خلال اللقاء، عن تقديرهما لجهود الحكومة خاصة قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد، وبالحملة القومية لجمع السلاح وآثارها الإيجابية، إضافة إلى مساعي الحكومة في حث الممانعين للانضمام لمسيرة السلام.

وكالات- سونا