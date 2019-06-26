الأئمة والدعاة بالخرطوم: إغلاق الطرق بالمتاريس إثم علي فاعلها

الخرطوم (smc)

أجمع عدد من الأئمة والدعاة بالخرطوم علي عدم جواز إغلاق الطرق بالمتاريس واعتبارها أثم لمن فعلها ولا يقبل جهاده فيما ذهب إليه من مطالب، مشيرين إلي تعطيل مصالح المواطنين بفعل المتاريس التي قد تقود منهم إلي التهلكة خاصة من المرضي الذين يحتاجون إلي الوصول علي وجه السرعة للمستشفيات والمرافق الصحية ، إضافة إلي تعطيل حركة الناس وقطع سبل عيشهم وإقصائهم من مواصلة ذويهم.

فيما أهاب معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بالأئمة والدعاة خلال مخاطبته الاجتماع الموسع، بالاضطلاع بدورهم في دحض الشائعات والصدح بقول الحق والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية والتي تحاك في الخفاء والعلن ضد الوطن وأمن مواطنيه، مشيراً إلي ضرورة عدم الالتفات للفتن الخارجية والتي تدبر للوطن من اجل تأجيج الصراعات الداخلية بغرض تفكيك الأمة وهتك النسيج الاجتماعي المتماسك لها.

لافتاً إلي أهمية التنبيه بمآلات الوضع الراهن للخروج بالأزمة السودانية إلي بر الأمان عبر الاضطلاع بدور المساجد في تزكية المجتمع والدعاء والقنوط والتضرع لله تعالي بأن يخرج البلاد من كبوتها ، إلي ذلك ترحم الاجتماع علي أرواح أبناء الوطن الذين سقطوا شهداء منذ انطلاقة ثورة ديسمبر .