الأرجنتين على أبواب الخروج المبكر من المونديال بعد الخسارة من كرواتيا

افتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في (د.53) إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني في (د.81) و اختتم إيفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث في (د.90+1).

وبهذا الفوز “الغير متوقع” ارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة في انتظار مباراة إيسلندا ونيجيريا، غدا، والتي سترسم ملامح المجموعة.

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