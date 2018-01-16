الأردن يُندد بطلب إسرائيل وقف أعمال صيانة وترميم “الأقصى”

ندّد الأردن، الثلاثاء، بطلب السلطات الإسرائيلية من إدارة أوقاف القدس إيقاف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى، وتهديدها باعتقال المخالفين من كوادر الأوقاف.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة، محمد المومني، بثته الوكالة الأردنية الرسمية (بترا).

وأكد المومني أن “جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الأردنية)، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن لا علاقة لسلطات الاحتلال بأيٍّ من أعمال الصيانة والترميم في المسجد”.

وعبّر المتحدث رفض بلاده “المطلق لمثل هذه التصرفات الاستفزازية المُدانة، وعن عزمها الاستمرار في النهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.