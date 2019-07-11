الأمة القومي: تأجيل تسليم وثيقة الإتفاق أسبابه مبررة ومقبولة

الخرطوم (smc)

أكد حزب الأمة القومي أن تأجيل الوساطة لتسليم وثيقة الإتفاق لأسباب فنية مبررة ومقبولة، في وقت قال فيه إن البداية السليمة ضمان للنهاية السليمة.

وقال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب لـــ(smc) إن التأني مطلوب في هذه المرحلة من أجل تحسين الأداء والوصول لصيغة توافقية تجمع كافة السودانين ، مبيناً إن المرحلة المقبلة تواجه العديد من التحديات علي رأسها معالجة الإقتصاد وتحسين معاش الناس .

ودعا ناصر إلي ضرورة أن تكون الخطوة الأولي في المرحلة الإنتقالية لمعالجة معاش الناس والإستقرار الإقتصادي .