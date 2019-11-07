الخرطوم (smc)

طالب حزب الأمة القومي بضرورة إشراكه في عملية التفاوض المقبلة بين الحركات و المجلس السيادي، مبيناً إن الحزب ليس لديه أي مطامع في السُلطة والثروة.

وقال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح لــ(smc) إن الحزب قام في السابق بالتحالف مع الحركات من أجل السلام ونزع إعلان نبذ الحروبات، مشدّداً علي أهمية أن يدرك الجميع وجود جهات لديها الدور الأساسي في عملية السلام وأنّ تجاوزها لن يحقق أي سلام بالبلاد، مؤكداً دعم الحزب لمجهودات السلام، وزاد: نتمني ان تعمل جميع الأطراف بجدية ولابد من وضع السلام في مقدمة القضايا بمشاركة القوي السياسية واهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والإبتعاد عن الإتفاقات الثنائية.