الخرطوم (smc)

أبدي حزب الأمة القومي ترحيبه بعملية التفاوض المنعقدة بجوبا بين المجلس السيادي وحركات الكفاح المسلح، داعياً إلي ضرورة وجود كافة الحركات للتوقيع علي السلام الشامل بالبلاد .

وقال اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح لــ(smc) إن الحكومة مسؤولة عن تحقيق عن السلام الشامل ، مشيداً بظهور المجلس السيادي في الجلسة الإفتتاحية مبيناً أنه يمثل دافعاً للسلام .

ودعا ناصر مجلس الوزراء للقيام بمهامه كاملة لتحقيق السلام الشامل وأضاف بالرغم من تمثيل الضعيف لمجلس الوزراء في التفاوض إلا أننا نؤكد علي ضرورة القيام بكافة مهامه ، مؤكداً دعم الحزب لمجهودات السلام، وزاد نتمني ان تعمل جميع الأطراف بجدية ولابد من وضع السلام في مقدمة القضايا بمشاركة القوي السياسية واهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والإبتعاد عن الإتفاقات الثنائية .