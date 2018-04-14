الأمة القومي يدعو لمشاركة الجميع في وضع الدستور

امتدح إطلاق سراح المعتقلين

الخرطوم (smc)

قال حزب الأمة القومي أن صناعة دستور دائم للبلاد تتطلب مشاركة جميع أهل السودان دون إقصاء لأحد، في وقت امتدح فيه قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ودعا اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي لـ(smc) لمشاركة جميع السودانيين في صناعة الدستور باعتباره يكفل الحقوق والواجبات للمواطنين، مبيناً أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد دستور دائماً.

وأوضح برمة أن صناعة الدستور تتطلب تهيئة المناخ السياسي وبسط الحريات وتهيئة مناخ جمع الصف الوطني وزاد قائلاً: (يجب أن تكون المشاركة تحت مظلة الحريات التي تجمع جميع أهل السودان).