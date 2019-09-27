الأمة القومي يدعو لوضع عقوبات مُشدّدة للمفسدين تصل إلى الإعدام

الخرطوم (smc)

أكد حزب الأمة ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة ووضع قوانين مُشدّدة وعقوبات تصل إلى حد الإعدام في مواجهة المفسدين، في وقت شدّد فيه علي محاسبة هذه الفئة دون مجاملة أو إستثناء لأي أحد.

وقال فضل الله برمة نائب رئيس الحزب في تصريح لـ(smc) إن الفساد ينخر في جسد الدولةويعمل على إحداث أضرار بالغة على الإقتصاد

وهو مايستدعي إيجاد آليات قانونية لمحاربته، مبيناً ضرورة التعاون والتكاتف لإستئصال الفساد من جذوره، مؤكداً أن ذلك يحتاج لإرادة قوية وإصلاح الجهاز الإداري والمالي.

وفي سياق آخر أوضح برمة أن تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين يتطلب ضرورة دعم السلع الأساسية، وتفعيل التعاونيات وضبط الأسعار لمنع الجشع.