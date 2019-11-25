الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الخارجية عن تعهد الأمم المتحدة بمعالجة الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تأثرت بالنزاعات والحروبات في السودان.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية في تصريح لــ(smc) إن وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوك إلتقي عدد من كبار المسؤولين بالدولة مؤكداً دعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام بالسودان، ومساندة الحكومة الإنتقالية وبرامجها الخاصة بالإصلاح .

وكان وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية قد زار البلاد خلال اليومين الماضيين بغرض الوقوف علي الأوضاع الإنسانية بالبلاد .