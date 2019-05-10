الأمم المتحدة تدعو لانتقال سلمي للسلطة بالسودان

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الخميس، المجلس العسكري الانتقالي وبقية القوى السياسية بالبلاد، إلى العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.

وقال حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك الخميس، إن المنظمة تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة. وأشار إلى أن مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، عقد، الأربعاء في العاصمة الخرطوم، اجتماعاً مع المجلس العسكري الانتقالي، كاشفاً عن انخراط هايسوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية.

وكالات