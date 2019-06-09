الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس

طالبت الأمم المتحدة بإعلان هدنة إنسانية عاجلة على خلفية القتال المتواصل بين قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.

وجاء هذا الطلب على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أثناء زيارته التفقدية أمس السبت إلى مدرسة أبو ذر الغفاري في حي الأندلس بطرابلس والتي تستقبل النازحين عن مناطق القتال في ضواحي العاصمة.

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا على حسابها الرسمي في “تويتر” أن سلامة “طالب بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم للنازحين”.

وشهدت طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أبريل إثر بدء قوات حفتر الزحف نحو المدينة، معقل حكومة الوفاق.

وكالات