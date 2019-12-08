الخرطوم (smc)

كشف الحزب الإتحادي الأصل عن إتصالات يجريها الحزب مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لحثه علي الإنضمام لعملية السلام، في وقت كشف فيه عن ترتيبات ومساع للم شمل ووحدة الحزب الإتحادي.

وقال د. علي السيد عضو الهيئة القيادية بالحزب في تصريح لــ(smc) إن الحزب سيدعم الحكومة الإنتقالية للوصول إلي تحقيق متطلبات الفترة الإنتقالية وتحقيق السلام، مشيراً إلي إجراء الحزب لعدد من الإتصالات مع قادة حركات الكفاح المسلح ونجاح مبادراته وإتصالاته في دخول هذه القيادات في التفاوض.

من جهة أخرى لفت السيد إلي أن مؤسسات الحزب قطعت شوطاً كبيراً بشأن لم شمل الإتحادي الديمقراطي.