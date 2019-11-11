الخرطوم (smc)

أكد الحزب الإتحادي الأصل أن الدعومات الخارجية التى قدمتها بعض الدول والمانحين للبلاد لا تتناسب وحجم الأزمة الإقتصادية مقارنةً بما يحتاجه من دعم، في وقت دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف بجانب السودان في المرحلة الآنية حتي يخرج من أزمته الإقتصادية التي يمُر بها.

وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح لـ(smc) أنهُ لا بد من إعادة النظر في وضع السودان خصوصاً في ظل التطورات والتحولات التي مرّ بها، مشيراً إلي أهمية زيادة الدعم من قِبل الدول المانحة لمساعدة البلاد في الخروج من أزمتها الإقتصادية.

وأكد العوض أن زيادة الانتاج والانتاجية تعتبر المنقذ الأساسي لإنعاش الإقتصاد وفق تخطيط إستراتيجى وبرنامج إسعافي بالترشيد للموارد التي تتمتع بها البلاد، داعياً الحكومة إلي ضرورة محاصرة التهريب للذهب والسمسم والصمغ العربي بجانب تقديم الدولة برنامج محفز للمغتربين من شأنه إصلاح الوضع الإقتصادي.