الإتحادي الأصل يدعو لعودة الجمعيات التعاونية وتفعيل الإنتاج

الخرطوم (smc)

دعا الحزب الإتحادي الأصل إلى ضرورة وجود رقابة فعلية على الأسعار داعياً لعودة الجمعيات التعاونية من أجل تفعيل الإنتاج المحلي.

وشدد الزين العوض رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب في تصريح لـ(smc) على تحقيق أمن المواطن بمشاركة كل القوى السياسية وأضاف” الوطن قبل كل شئ ويدنا ممدودة للحفاظ على أمنه “، مشيراً إلى أن هذا يؤدي إلى الإستقرار الحقيقي في الإقتصاد السوداني.

وكشف العوض عن خطة متكاملة للحزب ومقترحات من أجل النهوض بإقتصاد البلاد وإيجاد حلول عاجلة لقضاياه.

ودعا إلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاصرته، بجانب أن يكون الإستثمار بمنظومة وجهود وطنية كاملة فضلاً عن إزالة المعوقات التي تقف أمام الإستثمارات البسيطة بجانب تطوير الزراعة رأسياً بمدخلات تقنية حديثة.