الخرطوم Smc))

كشف قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الأصل عن عقد إجتماع موسع لقيادات الحزب بغرض تنظيم القواعد بالعاصمة والولايات وبذل الجهود للم شمل الإتحادين، في وقت دعا فيه الحزب للإبتعاد عن رفع سقوفات التفاوض بين الحركات والحكومة .

وكشف مالك درار مقرر قطاع التنظيم في تصريح لــ(smc) عن مساعي الحزب لإيجاد حلول تدفع بالتفاوض المنعقد بجوبا، داعياً إلى تجاوز الصغائر والإبتعاد عن تصفية الحسابات .

وأكد درار أن الحزب يرفض مطالبات حق تقرير المصير الذي دفعت به الحركة الشعبية في التفاوض قائلاً: “لا يمكن ان تتكرر غلطة إنفصال جنوب السودان مرة أخري”، مؤكداً ثقتهم التامة في وطنية الحركات المسلحة لتجاوز النقاط الخلافية خاصة وأن السلام مسؤولية الجميع .