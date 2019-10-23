الخرطوم (smc)

كشف ديوان المظالم العامة والحِسبة عن إستفسار الإتحاد الأفريقي عن أسباب تأخير تعيين رئيس جديد للديوان، بجانب دور الديوان في الفترة الحالية ، مؤكداً أهمية تفعيل دور الديوان بإعتباره جهة رقابية معترف بها إقليمياً ودولياً.

ودعت د. إحسان حسين بابكر عضو الديوان في تصريح لـ(smc) إلى تسريع تعيين رئيس للديوان حتى لايفقد موقعه في كثير من الإتحادات الأفريقية والدولية ذات الصِّلة، مبيناً أن تعطيل الديوان من مهامه سيعمل علي تقديم صورة سلبية للعالم الخارجي حول الأوضاع بالبلاد، مبينةً إن الديوان يجب أن يكون من أولويات المرحلة الحالية لأهمية دوره في الرقابة وإكتشاف المخالفات الإدارية والمالية بالمؤسسات والشركات الحكومية، مضيفةً بأن الشهر القادم سيُعقد مؤتمر بباكستان متوقع من خلاله أن يتم ترشيح السودان لأن يكون عضواً للجنة التنفيذية.

وناشدت د. إحسان رئيس المجلس السيادي بالإسراع في تعيين رئيس للديوان للإطلاع بدوره كاملاً خلال المرحلة المقبلة.