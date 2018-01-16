الإتحاد الإفريقي يعلن رسمياً إستئناف مفاوضات المنطقتين مطلع فبراير

الحكومة تتسلم الدعوة لإستئناف المفاوضات

الخرطوم (smc)

أكدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال “جناح الحلو” رسمياً دعوة الوساطة الأفريقية لإستئاف المفاوضات حول المنطقتين حول وقف العدائيات في يومي 1-2 فبراير المقبل بأديس أبابا.

وقال السفير محمود كان رئيس مكتب اتصال الإتحاد الأفريقي بالخرطوم لـ(smc) إن المفاوضات ستجري على أساس مسودة الوثائق الموجودة حول وقف العدائيات.

وفي سياق منفصل أشار السفير كان إلى دعوة الإتحاد الأفريقي للسودان وجنوب السودان إلى اجتماع طارئ في الثالث من فبراير المقبل بأديس أبابا برعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، مبيناً أنه تم تسليم وزيري الدفاع بالسودان وجنوب السودان الدعوة لإستئناف إجتماع الآلية الأمنية السياسية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، موضحاً أن الإجتماع يهدف لمناقشة تنفيذ القضايا العالقة بين الجانبين فيما يختص بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وتحديد الخط الصفرى، وغيرها من اتفاقيات التعاون المشتركة بين الخرطوم وجوبا.