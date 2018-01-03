الإتصالات: قطع الخدمة عن مليون و(400) ألف شريحة غير مسجلة

قطع كلي للشرائح غير المسجلة في 5 يناير

الخرطوم (smc)

كشفت الهيئة القومية للاتصالات، عن قطع الخدمة من مليون و400 ألف مشترك خلال اليوم الاول لإنتهاء الفترة المحددة لقطع الخدمة عن الشرائح غير المسجلة بالرقم الوطني من كل شركات الإتصالات.

وأعلن المهندس مصطفى عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة لخدمات الاتصال بالهيئة، رئيس اللجنة العليا لتسجيل الشرائح بالرقم الوطني لـ(smc) عن فراغهم من تسجيل وتدقيق بيانات (78%) من شرائح الهاتف السيار لمشتركي شركات الإتصالات الثلاث بالرقم الوطني، مؤكداً أن القطع الكلي للشرائح غير المسجلة سيكتمل في الخامس من يناير الجاري.

يذكر أن الحملة التي أطلقتها الهيئة القومية للإتصالات تستهدف تدقيق معلومات جميع شرائح الهاتف السيار النشطة من خلال ارسال رسالة نصية مجانية على الرقم المختصر (1099) لجميع شركات الاتصالات تحتوي علي الرقم الوطني للمشترك.