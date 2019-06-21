الإدارات الأهلية بجبل مرة تُعلن تأييدها للمجلس العسكري

جبل مرة (smc)

طالبت الإدارات الأهلية بمنطقة جبل مرة المجلس العسكري والحرية والتغيير والقوي الأخري بالإستعجال فى التوصل لإتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة ، فى وقت أعلنت فيه رفضها القاطع لمطالبات العودة لمربع التظاهرات والعصيان من قبل القوى المعارضة.

وقال عمدة منطقة ونّا بمنطقة جبل مرة هاشم أبوالبشر لـ(smc) أنه ينبغي على القوي المعارضة تغليب المصلحة العامة على مصالحها الشخصية والجلوس فى طاولة المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين، مؤكدين أن أساليب العنف والتصعيد ليست ذات جدوي فى الوقت الحالي.

ومن جانبه أعلن عمدة منطقة دلو بجبل مرة عبد العزيز الحاج عن تأييدهم كادرات أهلية للمجلس العسكري، مُطالباً قوي الحرية والتغيير بإستغلال الفرص التى يقدمها لها المجلس والتوصل لتسويات سلمية تجنب البلاد الفتن والصراعات.