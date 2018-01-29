الإرشاد: الإعلام الغربي غير إيجابي في نقل تجربة التعايش الديني

قال وزير الإرشاد والأوقاف أبوبكر عثمان إبراهيم، إن الإعلام الغربي لا ينقل تجربة التعايش الديني بصورة إيجابية. ودعا خلال لقائه نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسيب يونثان، إلى التعاون بينهم لتصحيح الصورة المغلوطة عن التعايش الديني في السودان.

وأكد إبراهيم خلال اللقاء، وفق وكالة السودان للأنباء، التعايش الديني في السودان ورعاية الدولة له. وعدد الجوانب التي تؤكد ذلك.

بدوره، قال وزير الدولة بالوزارة أحمد عبد الجليل النذير الكاروري إن التعايش الديني في البلاد أفضل ما يكون وليس أمراً طارئاً أو ناتجاً عن ضغوط داخلية أو خارجية، بل من طبيعة أهل السودان والقراءة المنصفة لواقع بلادنا تبين ذلك. وأكد رعاية حقوق الإنسان في السودان، داعياً إلى ضرورة معالجة التشوهات التي تحدث نتيجة الفهم الخاطئ.

من جانبه، أكد نائب رئيس المفوضية ضرورة تفعيل التواصل، وأوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية من أجل عكس التعايش الديني للعالم الخارجي.