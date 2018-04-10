الإستثمار تصادق على (1981) مشروع بالولايات

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الاستثمار عن إرتفاع حجم الإستثمارات الولائية في المجال الزراعي والصناعي خلال الفترة الماضية، مبينة أن عدد المشروعات المصدقة بالولايات خلال العام المنصرم وصلت إلى (1981) مشروع.

وبحسب تقرير تحلصلت عليه (smc) فقد شهدت الفترة الأخيرة تدفقات كبيرة في طلبات التصديق على المشروعات الولائية خاصة ولاية سنار التي تم التصديق فيها بعدد (118) مشروع، ويشير التقرير إلى أن العدد الكلي للمشروعات المصدقة على المستوى الاتحادي والولائي (2593) مشروع وتشمل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

ويوضح التقرير أن المعاملات المستلمة وصلت إلى (22066) معاملة عبر النافذة الواحدة ما بين طلب ترخيص جديد ومنح ميزات ووحدة الجمارك والسجل المدني والمفوضيات.