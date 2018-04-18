الإصلاح الآن: لا مانع من التفاهم حول الدستور القادم

قالت إن أي دستور لا تشارك فيه قوى حقيقية سيصبح موقتاً

الخرطوم (smc)

أكدت حركة الإصلاح الآن أنه لا مانع من التفاهم حول الدستور الدائم للبلاد، في ذات الوقت الذي دعت فيه إلى ضرورة أن يجاز الدستور عبر جمعية عمومية منتخبة إنتخاباً حراً ومباشراً.

وقال نائب رئيس الحركة وعضو البرلمان، حسن عثمان رزق في تصريح لـ(smc) إن أي دستور لا تشارك فيه قوى حقيقية فإنه سيصبح موقتاً، مشيراً إلى أن كافة الدساتير التي لم تجاز بواسطة القوى السياسية أصبحت دساتير مؤقتة، مبيناً أن الحزب لديه رؤى لم تكتمل بعد حول الدستور.

وأكد رزق على ضرورة تهيئة المناخ والعمل على ايقاف الحرب ومن ثم النقاش حول الدستور.