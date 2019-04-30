الإعلان عن إصدار لائحة جديدة لترقيات الشرطة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلغاء لائحة ترقيات الشرطة، وإصدار أخرى جديدة، تتماشى ولوائح القوات النظامية الأخرى، وصرف البديل النقدي الموقوف منذ العام ٢٠١٣، بجانب تبرعه براتب ثلاثة أشهر.وأكد دقلو خلال مخاطبته حشداً شرطياً كبيراً بإحدى إدارات الشرطة بالمنطقة الصناعية، على ضرورة هيكلة الشرطة والنأي بها عن الجهوية والحزبية والقبلية. وقال بحضور مدير عام الشرطة، الفريق أول بابكر أحمد الحسين، إن الشرطة هي خط الدفاع الأول،

مشيراً إلى وقوفه خلفها حتى تضطلع بدورها المنوط بها، مؤكداً عدم السماح لأي جهة نظامية أخرى بالقيام بصلاحياتها، لافتاً إلى أن الشرطة قوة مدربة وذات تاريخ قديم لا يسمح بالتطاول عليها.

وبشر حميدتي باعتماد المجلس العسكري لهيكل المرتبات الذي دفعت به قيادة الشرطة، وقال “نعمل على تحسين بيئة العمل في الشرطة، وإنفاذ كافة مطلوبات منسوييها للحياة الكريمة، ورفع الظلم ومحاسبة المقصرين.

وأضاف “بالمقابل نريد تفانياً في العمل والتضحية فيه، وعدم الالتفات لأصحاب الأجندة”، مؤكداً أن الشرطة جهاز قومي لا يخضع للجهوية والحزبية والقبلية.

وشدد على قومية الشرطة في المرحلة القادمة بأن لا يخضع تعيين الضباط فيها لهذه التصنيفات كما كان في السابق.

من جهتها، رحبت قيادة الشرطة بقرارت نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وهتف ضباط وضباط صف وجنود باسمه عالياً، مرحبين بالقرارات التي انتظروها لسنوات طوال، واعتبروها نصرة لمطالبهم المشروعة.

وكالات