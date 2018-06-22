الإعلان عن نسب القبول للمدارس الثانوية بالخرطوم

أعلنت وزارة التربية في ولاية الخرطوم، عن الحد الأدنى للقبول بمدارسها الثانوية الحكومية، حيث جاءت المدارس النموذجية المجموعة (أ) للبنات بنسبة قبول تراوحت مابين (٢٧٤) و(٢٦٩)، بينما تراوحت نسب قبول مدارس البنين بين (٢٧١) و(٢٦٠).

وجاءت نسب مدارس البنات لتشمل الدرجات الأدنى ٢٧٤علوية عبدالرافع بنات، ٢٧٣ بحري النموذجية بنات وأسماء عبدالرحيم، ٢٧٢ الخرطوم النموذجية بنات، ٢٧١ الشهيد أبوبكر بنات، ٢٧٠ منى وداعة الله والشيخ مصطفى بنات، ٢٦٩ الكلاكلة الجديدة بنات .

إلى ذلك حوت نسب قبول مدارس البنين على ٢٧١ الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين الامتداد ويوسف الدقير، ٢٧٠بحري النموذجية بنين وبشير محمد سعيد، ٢٦٩ الشيخ مصطفى الأمين الأهلية، ٢٦٦عبدالله كريم الدين بنين، ٢٦٠ أمبدة النموذجية شمال بنين.

وفي السياق قررت الوزارة أن يكون الحد الأدنى للمدارس النموذجية المجموعة (ب) في محلية الخرطوم ٢٥٥ للبنين و ٢٥٨ للبنات، أم درمان ٢٦٠ للبنين و ٢٦٥للبنات، بحري ٢٤٨ للبنين و٢٥٣ للبنات، كرري ٢٥٦ للبنين و٢٦٣ للبنات، شرق النيل ٢٥٦ للبنين و٢٦١ للبنات، جبل الأولياء ٢٥٠ للبنين و٢٥٦ للبنات، محلية أمبدة ٢٥١ للبنين و٢٥٨ للبنات.

وأوضحت أن الحد الأدنى للقبول للمدارس الجغرافية بكل محليات الولاية هو المجموع ١٦٣.

ونوهت إلى أن القبول الثاني بالفصول الخاصة بالمدارس النموذجية يتم بمكاتب التعليم الثانوي بالمحليات، وذلك بالنزول بالمجموع الأدنى مابين ( ١٠ إلى ١٥درجة ) في مدارس المجموعة أ حسب الحاجة، ماعدا مدرسة أسماء عبدالرحيم بنات بأم درمان يتم النزول خمس درجات فقط ويكون الحد الأدنى ٢٦٨ درجة.

وفي محلية الخرطوم يبدأ بالحد الأدنى للأقل ٢٦٩ للبنات و٢٦٨ للبنين ويتم النزول بنفس الطريقة (١٠ إلى١٥درجة) حسب الحالة، مدارس المجموعة ب يمكن النزول إلى ٢٠ درجة من الحد الأدنى كأقصى نزول.

الشروق