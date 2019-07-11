الإمارات تدعو لإنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان

عبّرت عن إرتياحها للاتفاق الذي تم بين الأطراف السودانية

جنيف (smc)

عبّرت دولة الإمارات عن إرتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف السودانية، آملةً أن يشكّل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني، ونوّهت بأن السودان يستحق أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل، عبر خريطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي.

وأكد خليفة سالم المزروعي، في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان، انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، معبراً عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود، للإسهام إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر.

ولفتت الكلمة إلى أن دولة الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين المرحلة الاستثنائية التي يمرّ بها السودان، وعبّرت عن ارتياحها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو 2019. وشددت على احترامها لسيادة السودان مع الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه، داعية مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن ينظرا في الوضع الانتقالي الحالي في السودان وفقاً للمعطيات الجديدة، خاصة وأن السودان الحديث أعطى كل الضمانات بأنه قادر على بناء دولة المؤسسات بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي وفقاً لاحتياجاته وتطلعاته، وبدون أي تدخل خارجي.