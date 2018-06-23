“الإيقاد” تعتمد وثيقة لزيادة التبادل التجاري بين دولها

اعتمد اجتماع المجلس الوزاري لدول الإيقاد وثيقة السياسات الإطارية وتم التوقيع عليها بواسطة الوزراء بمدينة ممبسا الكينية، والتي تقضي بزيادة حجم التبادل التجارى بين دول الإقليم، من خلال زيادة عدد المعابر، وتسهيل الإجراءات والتعرفة الجمركية.

وأكد وزير التجارة الخارجية، حاتم السر، أن السودان سبق دول الإيقاد في اعتماد سياسة فتح المعابر لانسياب تجارة الحدود مع كل دول الجوار السوداني، بما فيها الدول التى ليس لها عضوية بمنظمة إيقاد مثل تشاد.

وقال السر عقب عودته، السبت، من اجتماع المجلس الوزاري المشترك لوزراء التجارة بدول الإيقاد الذي استضافته مدينة ممبسا الكينية في الفترة من 20 -22 يونيو 2018، إن تجارة الحدود تعدّ جزءاً رئيساً من سياسة حكومة الوفاق الوطني ومن أهم مخرجات الحوار الوطني.

وابان أن الاجتماع أتاح الفرصة لدول الإيقاد للتباحث حول وثيقة السياسات الإطارية لتنظيم التجارة غير الرسمية والحوكمة الأمنية فيما بينها عبر الحدود، مضيفاً أن اجتماع ممبسا اعتمد وثيقة السياسات الإطارية وتم التوقيع عليها بواسطة الوزراء، حيث أشارت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الإقليم، من خلال زيادة عدد المعابر، وتسهيل الإجراءات والتعرفة الجمركية.

وأضاف أن الوثيقة دعت أيضاً إلى تعزيز سبل العيش للمجتمعات التي تعيش في الحدود، وتحقيق الأمن الإنساني والاجتماعي والغذائي، وتعزيز الحوكمة الأمنية في الحدود، ومحاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود.