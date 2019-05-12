“الإيقاد” توصي برفع الإقامة الجبرية عن مشار

أوصى مجلس وزراء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “الإيقاد”، قمة رؤساء “الإيقاد” برفع الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار. وجدد المجلس دعوته لجميع الأطراف بالتقيد بترتيبات وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، وضمان حماية المدنيين.

وقال المجلس في بيان تلقى راديو “تمازج”، إن الدكتور رياك مشار شارك في عملية السلام بطريقة إيجابية، وعلى رؤساء الإيقاد رفع أي قيود عليه والسماح له بحرية السفر والإقامة في أي بلد يختاره داخل الدول الأعضاء في “الإيقاد”.

وعقد المجلس اجتماعاً يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا حيث ناقش تنفيذ اتفاق السلام المنشط والطريق إلى الأمام، بجانب المصادقة على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمدة ستة أشهر.

وتابع البيان “مع مراعاة حقيقة أن الدكتور مشار قد شارك في عملية السلام بطريقة إيجابية، نوصي رؤساء “الإيقاد” برفع أي قيود عليه “.

وأشاد البيان بالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون وأصدقاء جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقية، وحث الأطراف على إعادة تشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وتجميع القوات والإسراع في تدريب وتوحيد القوات.

وكالات