الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان

قرر الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا، تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث في فرض عقوبات على الضالعين في هجمات على مدنيين بساحة الاعتصام بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.وقال بيان صادر عن قسم الأمن والسلام في الاتحاد، إن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة.

وجاء قرار الاتحاد عقب قتل محتجين في العاصمة الخرطوم بإطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن 61 شخصاً لقوا حتفهم في العنف، من بينهم ثلاثة من قوات الأمن، طعنوا حتى الموت، بحسب ما قالته.

لكن لجنة الأطباء المركزية، المرتبطة بحركة احتجاج المعارضة شككت في الأرقام، وقالت إن أكثر من 100 مدني قتل، بعد إطلاق قوات نظامية النار عليهم.

وكالات