الاحتلال يعتقل 21 بالضفة ويمدد حجز عهد التميمي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم أسيرة محررة من مدينة بيت لحم وخمسة أطفال من مدينة القدس.

من جهة أخرى، قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وستعقد جلسة استماع أخرى نهاية الشهر الجاري.

وعن اعتقال الفلسطينيين في الضفة قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاعتقالات تركزت في مدن بيت لحم والقدس ورام الله.

وأضاف النادي في بيان صدر اليوم الأربعاء أن المعتقلين اقتيدوا إلى مراكز التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات غاضبة منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

عهد التميمي بين جنود الاحتلال خلال جلسة محاكمتها في محكمة عوفر العسكرية (الجزيرة)

عهد التميمي

من جهتها، قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وستعقد جلسة استماع أخرى نهاية الشهر الجاري.

وكانت محامية الدفاع قد طلبت خلال جلسة المحكمة التي عقدت قبل يومين الإفراج الفوري عن عهد بعدما فندت جميع بنود لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية.

وقالت ناريمان التميمي إنها تتعرض مع ابنتها عهد لاعتداءات وانتهاكات من سجناء إسرائيليين.

يذكر أن لائحة من 12 تهمة وجهت لعهد التميمي، أبرزها إلقاء حجارة على جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت بقريتها قبل نحو عامين.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد فجر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، كما كانت تركل أحدهما وترفع يدها لتصفع وجهه.

وعلى خلفية ذلك تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقبض على الفتاة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

المصدر : الجزيرة