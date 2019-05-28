“الانتقالي العسكري”: الشريعة هي الأساس ولا مساس بالأعراف

أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية، الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، عدم المساس بالقوات المسلحة، وأعراف الشعب السوداني، على أن تكون الشريعة هي الأساس في كل التشريعات.

وقدم رئيس اللجنة الفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي تنويراً للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة جبل أولياء عن الوضع الراهن وسير المفاوضات.

وكان الفريق سعيد قد قام بزيارة لمنطقة جبل أولياء العسكرية ضمن زيارات أعضاء المجلس العسكري الانتقالي للمناطق والوحدات العسكرية، ورافقه الفريق الركن عبدالرحمن يوسف نائب رئيس أركان القوات البرية للإمداد.

كما طمأن الحضور بأن كل القوات النظامية تعمل كفريق واحد، وقال إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع قوى التغير والحرية ستكون هنالك خيارات عديدة، كلها في مصلحة الوطن والمواطن السوداني.

موقع الشروق