البحر الأحمر تمدد مهلة التسليم الطوعي للسلاح حتى الخميس

بورتسودان (smc)

كشفت عن (2) ألف قطعة سلاح مسجلة لدى الشرطة

أعلنت ولاية البحر الأحمر عن تمديد مهلة التسليم الطوعي للسلاح بالولاية حتى الخميس القادم بدلا من الأثنين نتيجة للإستجابة الكبيرة من قبل المواطنين، مشيرة إلى إستمرار حملة جمع السلاح بحسب القرار الولائي رقم (103) الصادر من والي البحر الأحمر حيث باشرت اللجنة مهامها بشكل جيد.

وقال العقيد شرطة عبد الغفار الطيب مدير دائرة الجنايات بالإنابة أنهم استلموا كميات كبيرة من السلاح المرخص بصورة طوعية في الحملة التي تمتد لثلاثة أيام ، مناشداً جميع المواطنين بتسلم أي أسلحة بطرفهم مؤكداً أن لا مساءلة على السلاح غير المرخص فيما يتم إستلام السلاح المرخص بموجب إيصال ويتم رده بمجرد إستتباب الأمن .

وطالب عبد الغفار الأجهزة الإعلامية للمساهمة في الترويج لجمع السلاح من المواطنين عبر كافة الوسائل الإعلامية المختلفة في إطار مبادرتهم الداعمة لتعزيز التعايش السلمي ، كاشفاً أن السلاح المسجل لدي سجلات شرطة الولاية بحوالي 2 ألف قطعة سلاح .