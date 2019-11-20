بورتسودان (smc)

كشفت حكومة ولاية البحر الأحمر عن مجهودات كبيرة يقوم بها أعضاء الوفد الإتحادي الذي وصل للولاية ممثلاً في أعضاء المجلس السيادي حسن شيخ إدريس قاضي، واللوء إبراهيم جابر لإعادة الأوضاع إلي طبيعتها، مؤكدةً أن هناك تحسناً كبيراً فى الأوضاع الأمنية بفضل الجهود التي بذلتها لجنة أمن بالولاية.

وأوضح الرشيد سليمان أمين عام حكومة الولاية لــ (smc) أن الإجتماعات متواصلة بين الأجهزة الأمنية والشرطية والإدارت الأهلية للإصلاح بين طرفي النزاع من قبيلتى “البداويت و البنى عامر”، مشيراً الي مذكرة تم رفعها للطرفين بمبادرة من النُظّار بالولاية لأجل تحقيق الصلح بين طرفي النزاع يجرى التداول حولها لتثبيت السلم والإستقرار.

وأكد سليمان إن حكومة الولاية لن تتهاون في محاسبة المتورطين فى الأحداث التي شهدتها الولاية وراح ضحيتها عدد من أبناء الولاية والتى تم إحتواءها، مشيراً إلي المساعي التي يبذلها الوفد الإتحادي لضمان تحقيق الأمن و الإستقرار بالولاية.