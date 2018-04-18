البرازيل تدفع بمقترح إتفاقية تعاون مع السودان في مجالات الإستثمار

التقى وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل، بمكتبه بالوفد البرازيلي الزائر برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشرق الأوسط وإفريقيا ( فيرناود خوسي ماروني)، حيث تناول اللقاء التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويره .

وطرح وزير الدولة بوزارة الاستثمار رؤية الدولة لتطوير وتعزيز قدرات البلاد الاستثمارية خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية بهدف تحريك الموارد وزيادة الإنتاج إضافة للتنسيق مع المؤسسات الدولية، مبديا رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات البرازيلية في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي والعديد من المجالات الأخرى.

وقدم أسامة شرحا عن الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وفقا لمؤشرات أداء الأعمال، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وفق رؤية مشتركة وفتح آفاق أوسع لتبادل المصالح، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تقوية العلاقات بين الدول .

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية البرازيلية حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان، مشيراً لدفعهم بمقترح لاتفاقية تعاون في مجال الاستثمار مع السودان، مؤكدا إستعدادهم لمناقشتها والتوقيع عليها متى ما تم التوافق عليها .