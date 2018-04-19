البرلمان الأثيوبي ينتخب مفريات كامل رئيسة للبرلمان

صادق مجلس النواب الأثيوبي اليوم في جلسة دورته العادية الحادية والعشرين على تعيين مافريات كامل رئيسة للبرلمان خلفاً لابادولا جمدا الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب خلال السنوات السبع الماضية.

وتم المصادقة على تعينن كامل رئيسة لمجلس النواب بأغلبية الأصوات.

يشار الىى ان ابادولا جمدا قدم في أكتوبر الماضي ، خطاب استقالة إلى ممثلي مجلس النواب والجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب الأثيوبية ( الحزب الحاكم ) لتخلي عن منصيبه كرئيسا للمجلس النواب.

وشغلت مفريات كامل في وقت سابق المستشار الخاص لرئيس الوزراء في الشؤون الاجتماعية.

وكالة الأنباء الإثيوبية