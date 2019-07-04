البرهان يبحث الأوضاع الراهنة مع رئيس “جبهة الشرق”

وأكد موسى في تصريح صحفي أهمية تضافر الجهود وبناء الثقة بين كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع السوداني، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان عبر الحوار المباشر حول متطلبات المرحلة الانتقالية، ولفت إلى التزام الحزب بالعمل مع كافة الأطراف السياسية للوصول إلى اتفاق شامل لا يستثنى أحداً.

وأبان موسى أنه أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، على اتفاق سلام الشرق بكافة محاوره في إطار التزام المجلس بالاتفاقيات الدولية والمحلية، بجانب الأوضاع في شرق السودان والصراعات القبلية التي حدثت بين النوبة والبني عامر والرؤية الموضوعة لحلها عبر تنظيم مؤتمر جامع للصلح.