البرهان يزور القاهرة ويجري مباحثات مع السيسي

عاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مساء السبت الي البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية استغرقت يوماً واحداً، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، وكان في استقباله لدى وصوله بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي .

وأوضح الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي بأسم المجلس الإنتقالي في تصريحات صحفية ان رئيس المجلس العسكري نقل الي الرئيس المصري شكر السودان حكومةً وشعباً لجمهورية مصر لمواقفها الداعمة للسودان ، مبينا انها أول زيارة خارجية لرئيس المجلس مما يدلل علي عمق الروابط المتينة والأزلية بين البلدين.

كما اوضح ان البرهان شكر الرئيس المصري علي دعمه للسودان من خلال رئاسته للاتحاد الافريقي حيث انه يقوم بجهود مقدرة لمعالجة الأوضاع في السودان .

واضاف الناطق الرسمي ان البرهان قدم تنويراً للسيسي حول تطورات الأوضاع السياسية في السودان ، مبينا ان الرئيس المصري أكد وقوف مصر ودعمها لأمن واستقرار السودان وقال انه من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي سيبذل مزيد من الجهود لمعالجة الوضع في السودان .