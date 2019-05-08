البرهان يلتقي مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بمبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن.

وقال المبعوث الإفريقي في تصريح صحفي إن اللقاء يأتي في إطار مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الداعي لأن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتشجيع الأطراف السياسية بالسودان وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير للوصول إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولي فيها المدنيون السلطة.

وأوضح أن دور الاتحاد الإفريقي هو جمع شمل المنظومة الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا حول موقف مفوضية الاتحاد الإفريقي دون تطوير مسار موازٍ له.

وأضاف المبعوث أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه للتقرير المرحلي ابتداءً من الأسبوع المقبل.