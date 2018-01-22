أعلنت مصادر أممية، اليوم الإثنين، تعيين البريطاني مارتن غريفثت، مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

وأشارت المصادر، للأناضول، أن الأمم المتحدة اختارت رسميا البريطاني غريفثت، خلفا لولد الشيخ الذي أعلن قبل قليل بأنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في شباط / فبراير 2018.

ووفق المصادر نفسها، فإن المبعوث الجديد يعتبر من روّاد الوساطة الدولية، ويمتلك خبرات كبيرة في العمل بالأمم المتحدة بمجال الشؤون الإنسانية والسياسية.

وأضافت أن غريفثت وسيط دولي من الطراز الأول، وهو أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام، من 1999 إلى 2010.