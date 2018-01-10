البشير: اتساع مشاريع التنمية بالنيل الأزرق بفضل السلام

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن اتساع رقعة السلام في النيل الأزرق يقابله اتساع في رقعة مشاريع التنمية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة الرصيرص العاصمة التاريخية للنيل الأزرق بمناسبة إفتتاح مستشفى حوادث الأطفال بالرصيرص.

وقال البشير إنه وقف علي كافة احتياجات الولاية مضيفا أن تشييد واكتمال الطرق والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم بالريف الشمالي للرصيرص والدمازين ستكون من اولويات التنفيذ في المرحلة المقبلة مشيدا بوقفة جماهير الرصيرص واسنادهم لحكومة الوفاق الوطني .

وجدد رئيس الجمهورية التزامه بتحقيق الأمن والسلام والخدمات للمواطنين تحقيقا لأهداف حكومة الوفاق الوطني .وقال خلال مخاطبته الحشد الجماهيري لمواطني الدمازين بميدان المدفعية إن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة مؤكدا التزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني بتوفير كافة الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية .

وقال الرئيس (نحن لا نمن علي الشعب وبرغم ما عملناه نشعر بالتقصير لأنكم تستحقون الأكثر) .

ونوه الي ان التنمية كانت تسير بصورة ممتازة في ولاية النيل الأزرق خاصة الطرق وبالاخص طريق الدمازين الكرمك في عام 2011 م إلا أن الظروف التي مرت بالولاية والتمرد كانا من أسباب تعطيل المشروع ومشروعات أخرى كثيرة، وأضاف ( الناس الذين حملوا السلاح بحجة التهميش ورفع الظلم كلهم غير صادقين وقال :(ما في ظلم اكبر من قتل النفس المؤمنة وترويع الآمنين وتعطيل التنمية وخدمات المواطنين بل هم الذين ظلموا وعطلوا واخروا التنمية ) ومضي الرئيس قائلا ( قلنا لهم تعالو البلد واسعة تشيلنا كلنا ونتشارك مع بعض ونضع أيدينا لنبني البلد ).

وابان البشير ان التوجيهات واضحة حول المناطق الآمنة بتكملة الطرق والكباري وإيصال المياه وكهربة كل القري .

وأضاف (عملنا محطة تحويلية قرب الخزان بسعة250 كيلو واط لتوصيل الكهرباء لقري ولاية النيل الأزرق وأن لم تكف سنوصل لها كهرباء من المركز لكهربة القري والمشاريع الزراعية والبساتين) مبينا ان ازدياد الطلبات الخارجية علي منتوجات ولاية النيل الأزرق خاصة الموز والقطن لجودتهما . وأكد حرص الحكومة علي تشييد الطرق لنقل المنتج وتوفير الأمن في مناطق الإنتاج .

وأكد الرئيس ان التعليم وتعليم الأساس من أهم برامج الدولة وأن كل طفل بلغ الست سنوات علي ولي أمره إدخاله في المدرسة وقال (سنحاسب كل والد لم يدخل ابنه المدرسة لأننا نريد أن نبني أمة والأمة لا تبني بالجهل) وأعلن عن توفير رعاية صحية كاملة للامهات والأطفال وتوفير العيش الكريم للمواطنين.

سونا