البشير: الجيش هزم المؤامرات وحافظ على أمن الوطن

أكد رئيس الجمهورية ،عمر البشير، اهتمام الدولة بالقوات المسلحة وتطويرها لتكون جاهزة للدفاع عن الوطن، مبيناً أن الدولة ستلبي حاجات أفراد الجيش وفاءً لتضحياتهم التي أدت إلى هزيمة المؤامرات وحافظت على أمن الوطن والمواطنين.

وجدد البشير لدى مخاطبته الأربعاء، ضباط صف وجنود الفرقة 18 مشاة بالنيل الأبيض، التزام الدولة بتهيئة بيئة العمل للقوات المسلحة لتكون قوة ضاربة ورادعة وقادرة على حماية الحدود والتصدي لأي استهداف أو تآمر خارجي، مؤكداً اهتمامه بتمكين القوات المسلحة.

وأشاد بالتضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى وقواتنا داخل وخارج الحدود، وجدد حرصه على تقوية القوات المسلحة بتوفير المعدات الحربية، ودعا حملة السلاح للانخراط في مسيرة السلام والحوار.

وتعهد البشير بأن تظل مرتبات القوات المسلحة أعلى المرتبات، لدورها في حفظ الأمن والاستقرار مع الأجهزة الأخرى، وحيّا القوات المسلحة لصمودها، مشيداً بسلاح المهندسين وإنشاء القاعدة الجوية بكنانة.

من جانبه أكد رئيس أركان القوات البرية، الفريق الركن عبدالفتاح محمد البرهان، استعداد وجاهزية القوات المسلحة لحماية السودان وأهله وتوفير الأمن والاستقرار في ربوعه.

وافتتح رئيس قاعدة كنانة الجوية، بحضور وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وقادة القوات المسلحة، والتي تعد أحد المشروعات الاستراتيجية للقوات المسلحة في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، والتي سيتم تطويرها في المرحلة الثانية.

شبكة الشروق