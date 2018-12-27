البشير :العلاقات مع مصر تاريخية و متطورة في المجالات كافة

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية متانة العلاقات بين السودان و جمهورية مصر العربية، ووصفها بأنها تاريخية و متطورة في المجالات كافة.

و اطلع رئيس الجمهورية خلال لقائه ببيت الضيافة بالخرطوم بوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري و بحضور وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد و مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش، اطلع على نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية المشتركة السودانية المصرية.

و أكد الدكتور الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن هناك تتطابقا في وجهات النظر في القضايا المطروحة بين البلدين، و أشار إلى أن الجانبين أمنا على ضرورة استمرار التعاون و التنسيق في القضايا الإقليمية بمختلف الآليات و أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة خاصة تنفيذ المشاريع التي أقرت متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة لاتفاقيات أخرى، و أكد أن هناك مشاريع كبرى يجري التنفيذ فيها سيما الربط الكهربائي بين البلدين كما تمت مناقشة التنسيق على مستوى اتفاقية مياه النيل و كل القضايا المشتركة التي تهم السودان ومصر.

و أشار الدرديري إلى أنه تمت مناقشة الدور السوداني في القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمبادرة السودان بشأن جنوب السودان و إفريقيا الوسطى و زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا مؤخرا، و أكد أهمية التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الخاصة بمنطقة البحر الأحمر .

من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية العليا في البلدين وتنفيذ الإرادة القوية لدى الرئيسين في دعم العلاقات الثنائية، و أبان شكري مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات من خلال الحوار المستمر بين البلدين، كذلك تناول كافة القضايا و التحديات المرتبطة بالمصالح و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، و أكد أن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر لاستقرار مصر، مبينا أن التئام شعبي و قيادة البلدين أمرا ضروريا لمواجهة التحديات لتحقيق المصالح المشتركة بين السودان ومصر .

و تناول شكري خلال المباحثات كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف التنسيق لتحقيق المصالح، وأضاف قائلا “تلقينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عمر البشير و نقلنا له رسالة من فخامة رئيس الجمهورية السيسي تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين و استمرار التواصل و تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات من خلال العمل المشترك و تفعيل كافة أطر التعاون و التنسيق على المستوى الثنائي”.

سونا