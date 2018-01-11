البشير: القوات المسلحة أصبحت قوة ضاربة بفضل الاهتمام والإعداد الجيد

ثمن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن البشير المجاهدات والتضحيات الجسام التي ظلت تقدمها القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار والسلام وبسط الأمن في البلاد .

وحيا خلال مخاطبته ضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة السابعة عشر بمدينة سنجة اليوم الدور الكبير الذي قام به شهداء القوات المسلحة والذي في سبيله قدموا أرواحهم رخيصة من اجل ان ينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار والمحافظة علي البلاد وترابها.

وجدد الرئيس التزام الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم والسند للقوات النظامية من اجل بناء قوة مسلحة قوية قادرة على التصدي للتحديات والاستهداف الذي ظل يتعرض لها السودان.

واستعرض البشير الظروف التي مرت بها القوات المسلحة في فترات سابقة من إهمال، لافتا الي انها أصبحت الآن قوة ضاربة بفضل الاهتمام والإعداد الجيد لها في كافة المجالات من تأهيل في مجال المؤن والمعدات والتدريب المتقدم وغيره.

وأشاد رئيس الجمهورية بالدول الشقيقة والصديقة التي ظلت تقدم كافة أشكال الدعم للسودان في المحافل الدولة وفي المجالات كافة.