البشير: عازمون على تحقيق السلام في المنطقتين

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عزم الدولة على تحقيق السلام في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق).

ووجه رئيس الجمهورية خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم الخميس باستاد كوستي بأهمية متابعة قضايا المواطنين والعمل على حلها باعتبارها مسؤولية، موجها بتوفير التعليم الأساسي لكل طفل و تقديم الرعاية الصحية الأولية لكل قرية ومنطقة .

وأعلن رئيس الجمهورية مضي الحكومة في توفير كل احتياجات المواطنين، و تعهد بتوفير الوقود للزراعة، وزاد (ولاية النيل الأبيض ولاية سكر و أنتو ناس سكر ).

وامتدح جهود حكومة النيل الأبيض بتنفيذها للمشروعات التنموية، لافتا إلى أن مواطني النيل الأبيض يستحقون مزيدا من الخدمات الأساسية .

وقال رئيس الجمهورية إن السودان لا يتعامل بالمثل، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين من دول الجوار يستضيفهم مواطنو السودان، مؤكدا أن السودان يغيث الملهوف ويطعم الجوعى .