البشير واردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقية انشاء شركة لبناء السفن

شهد الرئيسان عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ظهر اليوم في سواكن بولاية البحر الأحمر التوقيع علي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لانشاء شركة لبناء السفن بين شركة جياد الصناعية و مجموعة الاستثمار التركية .

ووقع من جانب جياد المهندس اسماعيل الطيب مدير شركة جياد ، ومن الجانب التركي عابدين صبري، كما شهد الرئيسان التوقيع علي مذكرة التفاهم المشتركة للاستثمار في ميناء استقبال الغاز،

و تم خلال اللقاء تقديم الهدايا الرمزية للرئيسين اوردغان والبشير للتوثيق للزيارة التاريخية للرئيس التركي لجزيرة سواكن.

وتفقد الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، الآثار التأريخية في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، التي ظلت لمدة طويلة جزءاً من أرض الخلافة الإسلامية العثمانية. وتمثل سواكن عمقاً للعلاقات التأريخية الوطيدة بين الخرطوم واستنبول.

وتعهَّد والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، خلال مخاطبته لقاءً، يوم الاثنين، في جزيرة سواكن، بحضور الرئيسين عمر البشير ورجب طيب أردوغان ومسؤولين في البلدين، تعهَّد بالعمل على إنجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين السودان وتركيا في الخرطوم.

وأكد التزام الولاية بتقديم الدعم والعون وتسهيل وتبسيط الإجراءات الاقتصادية والاستثمارية لرجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى توافق مجتمع الولاية على إنجاح الشراكة الاستراتيجية.

ورحَّب الوالي بزيارة الرئيس التركي إلى الولاية، مشيداً بمواقف دولة تركيا التأريخية تجاه الأمة الإسلامية، ومواقف رئيسها رجب طيب أردوغان، ونصرته ودعمه لشعوب البوسنة والهيرسك وكوسوفو وشرق أوروبا، ومساندته لقضية شعب الروهينغا، إضافة إلى موقفه مع القضية الفلسطينية، ودعمه الأخير لقضية القدس.