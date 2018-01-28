البشير وديسالين يبحثان سرعة تنفيذ الاتفاقيات

بحث رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، إن اللقاء نادى بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها ودعم آفاق التعاون.

وقال غندور، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، وفق وكالة السودان للأنباء، إن عدداً من الوزراء المعنيين من الطرفين حضروا اللقاء، وأكد أن الشعبين تربطهما علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

وأضاف أن القيادة بالبلدين أكدت أن العلاقة المتميزة يجب أن تنعكس على الإقليم بأكمله، وأن تتعاون كل الأطراف لتقوية الشراكات.

وأكد البشير وديسالين أن منطقة شرق أفريقيا تزخر بالكثير من الموارد، التي تجعل مواطني المنطقة يعيشون في رفاهية عبر استثمار الإمكانيات والتكامل.