البشير يخاطب احتفالات البلاد بالذكرى 62 للإستقلال مساء الأحد

يخاطب رئيس الجمهورية المشير البشير عمر البشير، في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 31/12/2017 بحدائق القصر الجمهوري، احتفالات البلاد بالذكرى 62 لاستقلال البلاد.وعقدت اللجنة العليا للاحتفالات بأعياد الاستقلال برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، عدة اجتماعات لإخراج الاحتفال الرئيسي والاحتفالات الفرعية بالصورة اللائقة.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية حامد ممتاز في تصريح صحفي سابق أنه تم تكليف رؤساء لجان الاحتفالات بالاستقلال باستيعاب كل الملاحظات والمقترحات الجديدة وإخراج الاحتفال بما يليق بعظمة الاستقلال وخلق إجماع وطني وتفاعل شعبي ومجتمعي حول هذا الاحتفال الكبير.

وأضاف أن ما يميز احتفال هذا العام أنه يأتي في ظل حكومة الوفاق الوطني الناتجة عن الحوار الوطني الذي جمع الشعب السوداني حول مخرجاته.

وكالات