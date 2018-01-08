البشير يستقبل وفد شركة بو لاري الفرنسية – قطاع إفريقيا

التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بوفد شركة بو لاري الفرنسية – قطاع إفريقيا -برئاسة السيد فيليب لابون المدير العام للشركة،

وقال فيليب لابون في تصريحات صحفية إنه أطلع رئيس الجمهورية على مجمل النشاطات والأعمال التي تقوم بها الشركة خاصة في المجالات الخدمية و اللوجستية والموانئ وتكنوجيا حفظ الكهرباء، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة التي يذخر بها السودان.

وأشار فيليب إلى أهمية إقامة شراكات متوزانة بين كافة الشركاء لتحقيق التنمية المتوزانة في البلاد، وقال ” سنسعى لتقديم خدماتنا للسودان في كافة المجالات وربطها بشركائنا في العالم لتطوير التنمية في السودان”.

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