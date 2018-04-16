البشير يشهد ختام تمرين “درع الخليج 1”

شهد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين، ختام فعاليات تمرين “درع الخليج المشترك1” الذي استمر لمدة شهر بالمنطقة الشرقية ‎بالمملكة العربية السعودية.واُختتمت فعاليات التمرين الذي شاركت فيه وحدات من الجيش السوداني، بعروض عسكرية مصاحبة من مختلف القطاعات والقوات المشاركة، ويهدف التمرين إلى تعزيز وحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويعد الأضخم من ناحية عدد القوات المشاركة ونوعية الأسلحة المستخدمة والخطط العسكرية المنفذة.

وشهد ختام التمرين الذي يرعاه العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، وسفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، عبدالباسط السنوسي، إلى جانب عدد من قادة الدول المشاركة.